В Москве задержали экс-чиновника Росморречфлота за взятку в виде недвижимости

В Москве задержали бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота), который обвиняется в получении взятки в виде двух объектов недвижимости в российской столице на сумму более 8,5 млн руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным следствия, чиновник получил взятку в июле 2019 года от учредителя коммерческой организации в обмен на общее покровительство и попустительство в осуществлении его бизнеса. Расследование выявило, что подобные противоправные действия со стороны экс-сотрудника ведомства осуществлялись с 2014 по 2022 год.

Дорогомиловский районный суд Москвы избрал меру пресечения задержанному в виде заключения под стражу. В отношении него ранее возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Как отметили в ФСБ, в ходе следственных мероприятий в Москве и Московской области были проведены обыски и допросы, в результате которых у арестованного изъяли денежные средства, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

Ранее стало известно о задержании бывшего вице-премьера Республики Коми Антона Виноградова в Москве.