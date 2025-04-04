В Москве задержан бывший первый зампред правительства Коми

Бывший вице-премьер Коми Антон Виноградов, по данным журналистов «Коммерсант», стал фигурантом уголовного дела. Об этом стало известно в пятницу.

Издание уточняет, что в отношении Виноградова возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (это –подозрение в получении взятки в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ России и расследуется в ГСУ СК РФ.

Также уточняется, Виноградов был задержан в Москве, куда приехал в конце февраля 2022 года – именно тогда он сложил полномочия и сообщил о предложенной ему работе в одной из государственных корпораций в Москве, а расследование связано с периодом работы именно в Коми, где тот занимал должность зампреда правительства до 2024 года и должность первого заместителя председателя правительства.

Ранее стало известно, что в Чувашии задержан депутат по подозрению в хранении наркотиков.