В Нагорном Карабахе объявили о прекращении существования непризнанной страны

Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ, по которому непризнанная республика прекращает свое существование с 1 января 2024 года.

Все существовавшие ведомства и государственные организации распускаются.

В указе подчеркивается, что решение принято исходя для обеспечения физической безопасности жителей Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха), а также по согласованию с правительством Азербайджана.

Населению Нагорного Карабаха предстоит сделать выбор – остаться в регионе и реинтегрироваться в Азербайджан или переехать в Армению по открытому Лачинскому коридору.

Армянские власти сообщали, что в страну перебрались уже более 65 тысяч переселенцев из Арцаха.