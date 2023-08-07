В Нигере заявили о подготовке против мятежников военной операции двух стран Центральной Африки

Мятежники в Нигере завили, что против них готовится военная интервенция со стороны двух центральноафриканских государств. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание ANP.

«Несмотря на неодобрение народа Нигера и народами стран ЭКОВАС, план этой войны (военной интервенции в Нигер – Прим. ред.) уже составлен. В двух странах Центральной Африки началась предварительная переброска сил для участия в ней», – следует из материала информационного агентства, которое приводит заявление «Национального совета по защите отечества» (сформирован мятежниками).

После того, как в Нигере 26 июня произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базума, Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) призвало мятежников в течение недели восстановить лидера в должности. В противном случае, пригрозили в союзе, страны Западной Африки применят военную силу. В воскресенье, 6 августа, срок восстановления Базума в должности истек.

Al-Arabiya в этот же день сообщило, что на территорию Нигера готовы вторгнуться иностранные военные.

Ранее об эвакуации своих граждан сообщила Франция и Италия. Правительства этих стран уже вывезли граждан на эвакуационных бортах домой. 3 августа США объявили о частичной эвакуации представителей дипмиссии, работающей в Нигере.

7 августа в ЕС сообщили, что не намерены эвакуировать несколько своих миссий. Речь идет о гуманитарной миссии, миссии по обучению полиции и защите границ.