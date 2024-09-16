Армения и Азербайджан почти согласовали мирный договор

Между Арменией и Азербайджаном на 80% согласован мирный договор, который Ереван предлагает подписать и тем самым установить дипломатические отношения. Как сообщил ТАСС, об этом в Тбилиси на пресс-конференции с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Представитель армянской стороны сообщил, что переговоры длились на протяжении практически двух лет, а Азербайджану уже предложено в ближайшей перспективе поставить подпись под согласованным положением. Также Никол Пашинян анонсировал дальнейший диалог по вопросам, которые имеют значимость для обеих сторон.

С его же слов, разблокировка и полноценная работа экономических структур и путей имеет важнейшее значение для стабильности и экономического развития региона.

«Я также убежден, что бенефициарами этого мира являются не только Армения и Азербайджан, но и Грузия, Турция и Иран получат от него в равной степени выгоду», — добавил Пашинян.

Ранее сообщалось о том, что из Армении в Россию пытались незаконно ввезти контрафактные сигареты, общая стоимость которых составила 1,5 млн руб. Комбинацию хотели провернуть двое мужчин, придумавших для ее реализации довольно бесхитростный план.