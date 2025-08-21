Самым важным выступлением российского президента Владимира Путина была и остается речь, озвученная на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Об этом заявил профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсетях.

Норвежский профессор назвал выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года самым значительным заявлением российского лидера. В своей речи президент России критически высказался о внешней политике США, раскритиковал концепцию однополярного мира и выразил решительное несогласие с расширением НАТО и размещением элементов американской ПРО в Восточной Европе.

Как ранее отмечал сам Путин, хотя это выступление было своевременным, западные страны не прислушались к озвученным в нем предостережениям. В любом случае, мюнхенская речь продолжает оставаться предметом активного обсуждения среди международных экспертов, которые анализируют ее значение в контексте современных геополитических реалий.

Многие политологи считают ее ключевым моментом в формировании текущей системы международных отношений.

