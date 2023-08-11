В Новой Зеландии назвали страны, которые могут угрожать национальной безопасности

Новая Зеландия впервые в своей истории опубликовала список угроз, с которыми может столкнуться государство в ближайшее время. Об этом говорится в отчете, опубликованном главным разведывательным управлением страны (NZSIS).

Главными угрозами безопасности в управлении посчитали экстремизм, иностранное вмешательство и шпионаж. В список представляющих угрозу стран новозеландские разведчики включили Китай, Россию и Иран.

Наибольшее опасение у далекой тихоокеанской страны вызывают действия «все более напористого» Китая.

В NZSIS практически исключили возможность прямого конфликта с Россией и Ираном. Однако информационные кампании в этих странах могут оказывать влияние на мировоззрение некоторых стран Новой Зеландии, считают в ведомстве.