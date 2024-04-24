В Одессе прозвучали взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Так, по информации изданий «Страна.ua» и «Обозреватель», в городе были слышны громкие звуки.

Также в мессенджерах и СМИ распространяются фотографии, на которых запечатлен большой сгусток дыма.

Как уточнил «24 телеканал», после серии взрывов в Одессе без электричества остались несколько районов. В Одесской области работает сигнал воздушной тревоги. Она также звучит в Днепропетровской, Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях.

Ранее глава администрации Харьков Игорь Терехов заявил, что в результате ночных ударов в городе был перебит газопровод. Возле жилого дома, по его словам, взорвались две ракеты С-300.

Накануне глава военной администрации Харькова Олег Синегубов подтвердил, что в городе пропало телевещание. Ночью была уничтожена телевышка.

Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. Главные цели ударов — снижение военного потенциала украинской армии.