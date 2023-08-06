В офисе Зеленского заявили о дефиците оружия у ВСУ
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Советник главы президентского офиса Украины Михаил Подоляк рассказал о наличии ощутимого дефицита оружия у украинских военных. Слова чиновника приводит издание ТАСС.
Подоляк рассказал, что дефицит является ощутимым в вопросе ведения боев. Он отметил, что недостаток больше всего наблюдается в оборудовании для разминирования, рассказал он.
Он также сообщил, что Украина надеется получить от стран Запада дополнительную партию ракет и боеприпасов. Подоляк заявил, что главным вопросом в переговорах с западной стороной является передача систем ПВО и истребителей F-16 украинской стороне.
Недавно врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские ВС уничтожили около 30% западного оружия, поставленного украинским войскам перед началом контрнаступления.