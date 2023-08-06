В офисе Зеленского заявили о дефиците оружия у ВСУ

Подоляк рассказал, что дефицит является ощутимым в вопросе ведения боев. Он отметил, что недостаток больше всего наблюдается в оборудовании для разминирования, рассказал он.

Он также сообщил, что Украина надеется получить от стран Запада дополнительную партию ракет и боеприпасов. Подоляк заявил, что главным вопросом в переговорах с западной стороной является передача систем ПВО и истребителей F-16 украинской стороне.

Недавно врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские ВС уничтожили около 30% западного оружия, поставленного украинским войскам перед началом контрнаступления.