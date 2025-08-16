В окружении Путина высказались о следующей встрече с Трампом

Помощник президента России Юрий Ушаков сделал важное заявление относительно перспектив дальнейших переговоров между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, конкретные сроки следующей встречи лидеров двух стран пока не определены.

Это заявление последовало после прошедшего в Анкоридже саммита, который многие рассматривали как возможное начало регулярного диалога между Россией и США. Встреча Путина и Трампа состоялась впервые с 2019 года. Главы двух держав провели переговоры на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Путина на аэродроме лично встретил Трамп. Главы государств обменялись рукопожатиями, после чего российский лидер уехал на президентском автомобиле вместе с главой Белого дома.

По итогам переговоров Трамп и Путин провели совместную пресс-конфенцию, на которой положительно оценили прошедшую встречу, которая была посвящена урегулированию украинского конфликта, а также вопросам стабилизации российско-американских отношений.

Ранее британский военкор Джонатан Бил заметил молчание официального Киева после встречи президентом РФ и США на Аляске.