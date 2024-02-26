В ООН открестились от участия в переговорах по обмену Навального*

Организация объединенных наций не принимала и не принимает участия в каких-либо переговорах по якобы освобождения блогера алексея Навального*, заявили в организации.

Ранее в СМИ появилась информация, что между Берлином и Москвой проводились переговоры на уровне спецслужб о возможном обмене Навального на осужденного в Германии Красикова. И делалось это якобы, в том числе, и под эгидой ООН. Все должно было произойти еще 15 февраля, то есть за день до смерти блогера.

Как подчеркнул официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, все вышесказанное не соответствует действительности.

«Мы видели эти сообщения в прессе. Мы в этом никак не участвуем», — сказал Дюжаррик, его цитирует ТАСС.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что вперввые слышит о предполагаемом соглашении между ФРГ и РФ опо обмену Навального на осужденного в Германии российского гражданина Красикова.

* - внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов