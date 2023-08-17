В ООН прокомментировали прекращение обучения на русском языке в Эстонии

В Организации Объединенных Наций (ООН) прокомментировали прекращение обучения на русском на языке в Эстонии.

В распространенном заявлении специальных докладчиков ООН Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отмечается, что такие меры серьезно ограничивают возможность получения образования на русском языке в стране.

«Недавние законодательные поправки, по-видимому, серьезно ограничивают образование на языках меньшинств Эстонии, делая переход на обучение на эстонском языке обязательным для всех дошкольных и школьных учреждений, включая те, которые работают на языке меньшинства, или двуязычные учреждения», – говорится в тексте документа.

По мнению спецдокладчиков организации, новые правила могут значительно повлиять на представителей русского языкового меньшинства. По информации экспертов, в Эстонии их доля населения является значительной.

По словам специалистов ООН, ограничения эстонских властей нарушают правила международных документов по правам человека. В тексте заявления подчеркивается, что эксперты ООН контактировали с правительством Эстонии по этому вопросу.

12 декабря 2022 года парламент Эстонии принял закон, согласно которому в государстве будут действовать обязательные условия по переходу на эстоноязычное образование. Согласно новым правилам, с 2024 года школьный учитель должен знать эстонский язык на уровне С1, а директора образовательных учреждений должны владеть соответствующим уровнем знания языка с 1 августа 2023 года.

После начала специальной военной операции российско-эстонские отношения ухудшились. Республика выразила поддержку Украине, а также оказала военную помощь в виде пистолетов, беспилотников, тепловизионных камер, генераторов и зарядных устройств, а также оборудования для одежды.

Ранее Министерство иностранных дел России направляло ноту протеста странам, которые бесконтрольно поставляют Киеву оружие и боеприпасы, однако реакции от таких государств не последовало.