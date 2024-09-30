В Париже началось судебное разбирательство против Марин Ле Пен

Судебный процесс над Марин Ле Пен, одной из лидеров партии «Национальное объединение», стартует 30 сентября в Париже. Также в числе обвиняемых находятся другие члены партии, сообщило BFMTV.

Дело будет расследоваться в Уголовном суде Парижа и охватывает 27 фигурантов, включая Ле Пен, ее отца и основателя партии Жан-Мари Ле Пена, а также бывших вице-президентов Луи Алио и Мари-Кристин Арнаутю, экс-генсека Николя Бе и других руководителей.

Обвинение основывается на докладе Европарламента, который в 2015 году был анонимно направлен французским силовым структурам. Политиков подозревают в злоупотреблении средствами, выделенными для ассистентов депутатов Европарламента, используя фиктивные контракты, что противоречит правилам финансирования партий. В отчете утверждается, что все ассистенты одновременно состояли на службе в «Национальном фронте».

Согласно обвинению, общая сумма хищений составила почти €3 млн в период с 2004 по 2016 год, включая обвинения в мошенничестве, подделке документов и злоупотреблении доверием.

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