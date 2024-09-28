Алексей Блиновский участвует в следственных мероприятиях по делу экс-адвоката Пашаева

Алексей Блиновский, супруг основательницы проекта «Марафон желаний» Елены Блиновской, не возвращался в зону СВО, поскольку сейчас участвует в следственных мероприятиях по делу экс-адвоката Эльмана Пашаева, который был арестован по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«На данный момент Алексей Блиновский не вернулся к своим обязанностям в зоне СВО, так как активно вовлечен в следственные действия по делу Пашаева», — отметил источник агентства.

Эльмана Пашаева задержали в Москве 17 сентября 2024 года.

Следствие полагает, что в феврале 2024 года он убедил Алексея Блиновского, что за значительное финансовое вознаграждение сможет избавиться от уголовного преследования по их делу.

Ранее сообщалось, что минимум трех сослуживцев Пашаева вызвали в Москву в качестве свидетелей.