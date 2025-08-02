В Пентагоне высказались по поводу переброски атомных подлодок
Пентагон прокомментировал заявление Трампа о перебросе атомных подлодок
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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности перебросить две атомные подлодки в регионы, которые он не назвал.
В Пентагоне отказались раскрыть детали относительно заявления хозяина Белого дома по поводу переброски двух атомных подлодок. Об этом со ссылкой на американское военное ведомство сообщает ТАСС.
Представители Пентагона заявили, что в этом плане полагаются на Белый дом и заявление главы государства.
Ранее сообщалось о том, что США опрашивают своих союзников на случай войны с Китаем.