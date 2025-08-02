В Пентагоне высказались по поводу переброски атомных подлодок

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности перебросить две атомные подлодки в регионы, которые он не назвал.

В Пентагоне отказались раскрыть детали относительно заявления хозяина Белого дома по поводу переброски двух атомных подлодок. Об этом со ссылкой на американское военное ведомство сообщает ТАСС.

Представители Пентагона заявили, что в этом плане полагаются на Белый дом и заявление главы государства.

Ранее сообщалось о том, что США опрашивают своих союзников на случай войны с Китаем.