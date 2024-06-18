В Пхеньяне в преддверии визита президента РФ на улицах появились российские флаги

В северокорейской столице основательно подготовились к визиту российского лидера Владимира Путина. Так, в аэропорту, куда прибудет глава государства, подготовлена красная дорожка, вывешены флаги России и Северной Кореи. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что также появились билборды с Путиным.

Ранее помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков сообщил о насыщенной программе визита Путина в КНДР, которая состоит из переговоров и личной беседы президента РФ с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном с глазу на глаз.

Напомним, что Владимир Путин совершит государственный визит в Северную Корею на днях. После чего в его графике запланировано посещение Вьетнама.