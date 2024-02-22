В Подмосковье полным ходом идет подготовка к президентским выборам
Фото: [пресс-служба Московской областной думы]
В Подмосковье продолжается подготовка к выборам президента Российской Федерации.
Накануне представители политических партий подписали соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой региона, напомнила пресс-служба Московской областной думы.
В рамках данного соглашения в том числе будет происходить трансляция обнаруженных нарушений на избирательных участках.
Напомним, выборы пройдут с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов: Владимира Путина, Владислава Даванкова, Леонида Слуцкого, Николая Харитонова.