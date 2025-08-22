По его словам, расплачиваться за эту неудавшуюся политику приходится простым гражданам республики, а продолжение данного курса невозможно из-за принесенных им убытков и всеобщего разочарования.

Как отметил Мадзолевский, все больше жителей Польши открыто выражают нежелание участвовать в конфликте с Россией и выступают против гибели за интересы киевских властей. При этом официальная пропаганда продолжает убеждать население, что главной угрозой для страны является так называемая «путинская Россия».

Кроме того, считает эксперт, экономические последствия для Польши оказались крайне тяжелыми. Страна, которая долгие годы стабильно получала нефть и газ из России, по собственной инициативе потеряла эти рынки.

По словам Мадзолевского, теперь Варшава вынуждена закупать энергоресурсы по значительно завышенным ценам, что уже привело к потерям в сотни миллиардов злотых. Эти жертвы были принесены ради поддержки Киева, который, по оценке политолога, проигрывает в противостоянии с Москвой.

Мадзоевский также провел историческую параллель с внешней политикой главы правительства Польши Юзефа Пилсудского и его преемников, которая закончилась для страны катастрофой в 1939 году. По мнению эксперта, нынешняя стратегия Варшавы может привести к аналогичным разрушительным последствиям, если не будет пересмотрена в ближайшее время.

Ранее рейтинговое агентство Fitch предположило, что украинские беженцы останутся в Польше даже после окончания войны.