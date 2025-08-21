Fitch: украинские беженцы в Польше не вернутся домой

Рейтинговое агентство Fitch предполагает, что украинские беженцы, нашедшие работу в Польше, вряд ли решат вернуться домой после завершения текущего конфликта, передает Reuters.

С начала февраля 2022 года около миллиона украинцев прибыли в Польшу. Аналитик Fitch по Польше Милан Трайкович подчеркнул успешную интеграцию украинских граждан в польскую экономику.

Трайкович заявил, что даже в случае немедленного прекращения огня маловероятно массовое возвращение украинских беженцев на Украину. Он добавил, что большинство останется в Польше, внося свой вклад в развитие рынка труда и рост ВВП страны.

По мнению Fitch, присутствие украинских беженцев положительно скажется на польской экономике, которая демонстрирует один из самых высоких темпов роста в Европе. Эксперты уверены, что они станут частью польского общества.

