В Польше заочно предъявили обвинение в шпионаже россиянину Павлу Рубцову

Прокуратора в Польше заочно предъявила обвинение в шпионаже российскому гражданину Павлу Рубцову, который вернулся в РФ 1 августа в рамках обмена заключенными. Об этом говорится на официальном сайте Национальной прокуратуры республики.

Отмечается, что 9 августа прокурор Люблинского отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией направил обвинительное заключение в Окружной суд города Пшемышля.

Рубцова обвиняют в шпионской деятельности в пользу РФ, которую, по версии следствия, он осуществлял с апреля 2016-го по февраль 2022 года на территориях Пшемышля, Варшавы и других польских городов. Следователи считают, что Рубцов собирал данные, передача которых могла нанести вред республике.

Беспрецедентный в истории России и других западных стран обмен заключенными произошел 1 августа 2024 года. В результате него на родину вернулись восемь российских граждан, в том числе Рубцов.

Российская сторона, в свою очередь, отпустила и выдворила из страны осужденных по разным статьям иностранных граждан и граждан РФ, которые вели оппозиционную деятельность.

Ранее вернувшийся в результате обмена заключенными гражданин РФ Роман Селезнев рассказал об условиях в американских тюрьмах, в которых отбывал наказание в течение 10 лет.