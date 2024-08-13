Россиянин Селезнев рассказал о давлении в американской тюрьме

Вернувшийся в результате обмена заключенными гражданин России Роман Селезнев рассказал, в каких условиях его содержали в американских тюрьмах.

В интервью ТАСС он заявил, что подвергался притеснениям. Его, рассказал Селезнев, могли без объяснения причин поместить в карцер с железными кроватями.

«Там была железная кровать и такой матрас, что у тебя на полтела есть матрас, а на другую половину нет. Душ стоит прямо в карцере. Ты нажимаешь — он заливает тебя кипятком. У меня только кипяток был почему-то, холодной воды не было», — рассказал Селезнев.

Он отметил, что в карцере напрочь отсутствовало общение. По словам россиянина, даже надзиратели не произносили ни слова.

Селезнев в интервью также рассказал, что узнал о готовящемся обмене с РФ по контрабандному телефону, который при себе имел один из заключенных. По его словам, сотрудники тюрьмы не сообщили ему эту информацию. Вместо этого администрация исправительного учреждения предупредила его об отъезде в другой штат США.

В 2017 году Селезнев, чьим отцом является депутат Государственной думы РФ от ЛДПР Валерий Селезнев, получил 14 лет тюремного заключения. Суд американского штата Джорджия признал россиянина виновным в создании кардерского форума Carder.su, который якобы занимался продажей данных кредитных карт. Всего Селезнев отсидел в тюрьмах США 10 лет.

1 августа между Россией и странами Запада, в том числе США, произошел первый в истории масштабный обмен заключенными, в результате которого в РФ вернулись восемь российских граждан.

Российская сторона в свою очередь освободила американских граждан и оппозиционеров, осужденных в РФ по разным статьям, в том числе за дискредитацию ВС РФ.

Ранее Верховный суд РФ предложил освобождать подсудимых, которые отправляются в зону проведения специальной военной операции (СВО).