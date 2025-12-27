«В преддверии исторических переговоров». Президент Финляндии Стубб заявил о координации усилий Европы по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о консультациях с европейскими лидерами относительно урегулирования ситуации на Украине. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети X.

Финский лидер отметил, что диалог был сосредоточен на координации усилий по достижению стабильного мира на фоне предстоящих переговоров между Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом.

«Провели хороший разговор с европейскими лидерами в преддверии завтрашней встречи Зеленского с президентом Трампом. Вместе работаем над справедливым и прочным мирным соглашением», — написал Александр Стубб.

