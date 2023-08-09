В Приамурье нашли живым пропавшего больше суток назад подростка

13-летнего подростка, пропавшего в Приамурье 27 часов назад, нашли живым. Об этом в среду, 9 августа, сообщили РИА Новости со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Гром».

В поисках подростка принимали более 50 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и родственники мальчика. Также к поиску подключили кинолога с собакой.

«Вместе мы снова сделали доброе дело - жизни и здоровью Николая больше ничего не угрожает», – говорится в сообщении спасательного отряда. Последний раз его видели возле заброшенной фермы в селе. Это место проверили в первую очередь.

Мальчик пропал во вторник, 9 августа. Он ушел из дома утром. О пропаже ребенка сообщил Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. По информации местной прессы, ребенка обнаружили недалеко от места пропажи.

8 августа в Тверской области нашли пропавшего 13-летнего мальчика. Ребенок ушел из дома в Бежецке 5 августа. В УМВД по региону сообщили, что в отношении ребенка никаких насильственных действий не применялось.

27 июля в Туве спасатели нашли потерявшегося четырехлетнего мальчика. Его обнаружили ночью в лесу живым.