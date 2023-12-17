В рабочем кабинете Залужного обнаружили прослушку

В кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного были обнаружены скрытые подслушивающие устройства, сообщает РБК-Украина ссылки на источник в военных кругах.

Жучки нашли во время подготовки помещения к работе.

Отмечается, что это аппаратура неустановленного образца. В связи с этим затруднительно определить, кто установил прослушку.

У главкома ВСУ напряженные отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за разных взглядов на ведение боевых действий. СМИ называют Залужного конкурентом на президентских выборах, если таковые на Украине состоятся.