В Раде членство Украины в ЕС и НАТО назвали ложным путем

Политика

Фото: [Максим Никитин/ТАСС]

Депутат украинской Верховной Рады Евгений Шевченко высказался о планах Киева добиться членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Свой комментарий он дал в беседе с украинским политологом Вадимом Карасевым, опубликованной на видеохостинге YouTube.

Шевченко заявил, что членство украинского государства в Евросоюзе и НАТО является ложным путем. Украинский депутат заявил, что это стоит признать. Он привел слова Кравчука, считавшего, что Украина должна уподобиться Швейцарии и стать нейтральным и богатым государством. 

Депутат также добавил, что несколько известных украинских генералов тоже высказывались против инициативы о вступлении государства в НАТО. Военные считают, что таким образом Украина может полностью утратить свою субъектность.

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