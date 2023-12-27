В Раде членство Украины в ЕС и НАТО назвали ложным путем

Депутат украинской Верховной Рады Евгений Шевченко высказался о планах Киева добиться членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Свой комментарий он дал в беседе с украинским политологом Вадимом Карасевым, опубликованной на видеохостинге YouTube .

Шевченко заявил, что членство украинского государства в Евросоюзе и НАТО является ложным путем. Украинский депутат заявил, что это стоит признать. Он привел слова Кравчука, считавшего, что Украина должна уподобиться Швейцарии и стать нейтральным и богатым государством.

Депутат также добавил, что несколько известных украинских генералов тоже высказывались против инициативы о вступлении государства в НАТО. Военные считают, что таким образом Украина может полностью утратить свою субъектность.