В Республике Беларусь адаптируют военную технику по опыту СВО

Во время учений особое внимание было уделено прикрытию путей подвоза. Об этом сообщили в Минобороны Республики Беларусь.

Белорусские военные адаптировали свою технику, учитывая опыт, полученный в ходе специальной военной операции. На фото, продемонстрированных на полигоне Лосвидо в Витебской области во время учений «Эшелон-2025», можно увидеть доработанные топливозаправщики. Они получили защиту от дронов в виде специальных «мангалов», прикрывающих кабины и цистерны.

Кроме того, военные предприняли меры по маскировке топливозаправщиков под обычные грузовые автомобили. В сообщении также указывается, что для защиты транспорта от атак беспилотников на маршрутах подвоза материальных средств были созданы специальные коридоры с установленными сетями и организованы пункты воздушного наблюдения.

