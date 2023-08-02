В России могут начать штрафовать за нетрезвое вождение электросамокатов

Сенатор Артем Шейкин анонсировал законопроект, предусматривающий штрафы за нетрезвое вождение электрических самокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности. По словам Шейкина, проект внесут на рассмотрение Государственной Думы РФ осенью. Штраф за вождение может достигать 10 тысяч рублей.

Согласно документу, на который ссылаются РИА Новости, поправки могут внести в КоАП. Новая статья будет называться «Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения».

«Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, – влечет наложение административного штрафа в размере 10 тысяч рублей», – следует из текста документа.

Также законопроектом устанавливается наказание за невыполнение гражданином, который использует для передвижения электросамокаты или велосипеды, требований по прохождению медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Кроме того, лицо могут оштрафовать за превышение скорости на самокате. В тексте отмечается, что в случае превышения скорости более чем на 10 км/ч, гражданин может получить штраф в размере 800 рублей. В случае, если правонарушение зафиксировала видеокамера, штраф составит 500 рублей.