В России пообещали не допустить завышения тарифов на коммунальные услуги

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказался о планах депутатов по контролю за коммунальными тарифами. Он отметил, что парламентарии бросят все силы на то, чтобы не допустить завышения цен на коммунальные услуги для граждан. Володин заверил, что депутаты будут делать все возможное для этого.

