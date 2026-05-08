Свыше 470 тыс. телемедицинских консультаций провели детям в Московской области

Жителям региона, включая взрослых, детей и беременных женщин, доступны телемедицинские консультации. Такой формат приема помогает существенно сэкономить время: пациентам больше не нужно тратить силы и часы на посещение поликлиники ради решения ряда медицинских вопросов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, телемедицина значительно упрощает получение целого спектра медицинских услуг. В рамках онлайн‐приема врач может расшифровать результаты анализов и диагностических исследований, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготный препарат, скорректировать ранее назначенное лечение.

С начала года в Подмосковье проведено свыше 470 тыс. телемедицинских консультаций для детей — это составляет 26% от общего числа онлайн‐приемов. Такой масштабный охват демонстрирует растущую востребованность дистанционных медицинских услуг среди семей с детьми и подтверждает эффективность цифровой трансформации региональной системы здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход комплексного капремонта здания под хирургический корпус Можайской больницы.