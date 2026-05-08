Врачи Видновского перинатального центра выходили двойняшек - «торопыжек»

В Видновском перинатальном центре специалистам удалось выходить двух недоношенных девочек, появившихся на свет значительно раньше срока. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Будущая мама поступила в центр на 26‐й неделе беременности — у женщины началась родовая деятельность. Чтобы спасти малышей, врачи приняли решение провести экстренное кесарево сечение. На свет появились две девочки — представительницы дихориальной диамниотической двойни. Параметры новорожденных были крайне небольшими: вес составил 830 и 850 граммов, а рост — по 30 см каждая.

Выхаживание таких маленьких пациентов — сложная и кропотливая задача, требующая высочайшей квалификации медиков и современного оборудования. Как рассказала врач‐неонатолог Татьяна Куница, первые 2 мес. жизни малышки провели в отделении реанимации новорожденных. Им была необходима искусственная вентиляция легких из‐за незрелости дыхательной системы, а также внутривенное питание, поскольку дети не могли самостоятельно принимать пищу.

Поддержка требовалась длительное время: экстремально ранний срок рождения создал серьезные вызовы для здоровья малышек. После стабилизации состояния девочек перевели в отделение патологии новорожденных, где мама провела с ними еще 2 нед.

В отделении пациентки прошли полноценный курс реабилитации. За время лечения они значительно окрепли и подросли. Итоговые показатели веса порадовали врачей и маму: одна девочка набрала 2 кг 545 гр., вторая — 2 кг 800 гр. Девочек назвали Алисой и Вероникой.

Сейчас двойняшки уже дома: вместе с мамой они отдыхают и набираются сил в привычной обстановке. Однако медицинское сопровождение не заканчивается — до достижения трехлетнего возраста за развитием «торопыжек» будут внимательно наблюдать специалисты отделения катамнеза Видновского перинатального центра. Это позволит вовремя выявлять любые нюансы в развитии и при необходимости оказывать своевременную помощь.

