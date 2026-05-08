Поклонников взволновало отсутствие новорожденной дочери Агаты Муцениеце на фотографиях
KP.RU: поклонники Агаты Муцениеце и Петра Дранга задались вопросами о ее дочери
Российская актриса сАгата Муцениеце, которая в конце прошлого года стала мамой в третий раз, сейчас наслаждается отдыхом в Крыму. Вместе с ней на полуостров прилетели ее супруг, музыкант Петр Дранга, и старшие дети от Павла Прилучного. Однако поклонники актрисы обратили внимание, что в их семейных фотографиях отсутствует новорожденная дочь, пишет KP.RU. Более того, сама Агата до сих пор не назвала имя девочки и не опубликовала ни одного ее снимка.
Актриса объясняет отсутствие ребенка на своих фотографиях желанием уберечь малышку от излишнего внимания и обсуждений в социальных сетях.
«Я хочу, чтобы она росла без хейта и сплетен», — отмечала Агата в одном из интервью.
Сама актриса появляется на публичных мероприятиях, посещает спортзал и восстанавливает форму. А сейчас она вместе с семьей явно наслаждается отдыхом: в ее блоге появляются фото с крымскими пейзажами и улыбками.
Но где же все-таки новорожденная дочь? Поклонники гадают: одни предполагают, что девочка осталась в Москве с нянями, другие — что она тоже в Ялте, просто мама пока не хочет ее показывать. Сама Агата хранит молчание, продолжая радовать подписчиков кадрами со старшими детьми и мужем.
