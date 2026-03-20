В «России Православной» дали оценку ситуации в Иерусалиме

Израиль развязал религиозную войну, лишив христиан и мусульман их главных святынь. Об этом «Подмосковью сегодня» сообщил заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он выступил с резким заявлением в связи с беспрецедентным закрытием Храма Гроба Господня в Иерусалиме и мечети Аль-Акса, которое продолжается уже несколько недель.

«То, что происходит сегодня в Иерусалиме, нельзя назвать иначе как религиозной войной. Израильские власти сознательно лишают верующих — и христиан, и мусульман — доступа к их главным святыням. Храм Гроба Господня, где по церковному преданию находится Голгофа и гробница, из которой воскрес Иисус Христос, закрыт с 28 февраля. Мечеть Аль-Акса, третья по значимости святыня исламского мира, также закрыта для верующих. Это не просто мера безопасности — это удар по самому сердцу веры», — заявил Михаил Иванов.

Историческая беспрецедентность происходящего

Руководитель движения подчеркнул, что происходящее не имеет аналогов в истории. «Впервые за всю историю существования Храма Гроба Господня богослужения в нем полностью приостановлены. Его закрывали для туристов и паломников, но чтобы внутри прекратилась литургия — такого не было никогда. Даже во времена Крестовых походов, даже во время мировых войн святыня оставалась открытой для молитвы. Сейчас же литургический ритм остановлен полностью, и есть риск, что храм останется закрытым даже на Пасху. Для христиан всего мира это трагедия», — сказал Иванов.

По его словам, святость этих мест имеет значение не только для одной религии. «Храм Гроба Господня и мечеть Аль-Акса находятся в Старом городе Иерусалима — месте, священном для трех мировых религий. И сегодня все они оказались под ударом. Обломки ракет падали на Храмовую гору и вблизи Храма Гроба Господня. Это уже не просто эскалация военного конфликта — это попытка превратить святые места в зону боевых действий. И самое страшное, что это делается сознательно, под предлогом безопасности», — сообщил он.

Угроза разрушения святынь и религиозная война

Зампред ВРНС обратил внимание на опасные планы, о которых, по его информации, говорят в Израиле. «Все больше появляется информации о том, что радикальные силы в израильском правительстве всерьез рассматривают возможность разрушения мечети Аль-Акса, чтобы построить на ее месте Третий храм. Это не конспирология — об этом открыто говорят крайне правые политики, которые сейчас находятся у власти. Иранские источники предупреждают, что готовится провокация с целью возложить ответственность за разрушение святыни на Иран. Если это произойдет, весь мусульманский мир поднимется против Израиля, и религиозная война охватит весь регион», — заявил Иванов.

Михаил Иванов подчеркнул, что закрытие святынь в священный месяц Рамадан является особой жестокостью. «Для мусульман Рамадан — время усиленной молитвы и покаяния. И именно в этот месяц им закрыли доступ к Аль-Аксе. Люди вынуждены молиться на улицах Старого города, а полиция разгоняет их. Это не просто нарушение свободы вероисповедания — это глумление над чувствами верующих. Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества уже назвали это вопиющим нарушением международного права. И они абсолютно правы», — сказал он.

Особую тревогу у руководителя движения вызывает судьба христианских святынь в преддверии Пасхи. «Великий пост — самое важное время для христиан. И в этом году верующие лишены возможности молиться у Гроба Господня. Под угрозой оказалось и само схождение Благодатного огня — чудо, которое происходит в храме накануне Пасхи. Если храм останется закрытым, это станет духовной катастрофой для миллионов православных христиан во всем мире. Ватикан уже призвал предоставить Иерусалиму особый международный статус, чтобы защитить святые места. Это единственно правильный путь», — сообщил он.

Призыв к мировому сообществу

В заключение Михаил Иванов призвал мировое сообщество дать принципиальную оценку действиям израильских властей. По его словам, молчание в этой ситуации становится соучастием, и нельзя допустить, чтобы святые места стали заложниками политических амбиций.

«Я призываю все христианские церкви, все исламские страны, всех, кому дорога свобода вероисповедания, выступить с единым требованием: немедленно открыть Храм Гроба Господня и мечеть Аль-Акса для верующих, восстановить исторический статус-кво Иерусалима и не допустить превращения святых мест в арену военного противостояния. Религиозная война не нужна никому, кроме тех, кто хочет уничтожить саму возможность мира на Святой Земле», — заключил зампред ВРНС.