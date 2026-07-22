Невролог назвала опасные симптомы головной боли, требующие срочной помощи
Невролог Кадымова: головная боль может сигнализировать об опасном состоянии
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Внезапная и стремительно усиливающаяся головная боль может быть признаком опасного состояния и требует немедленного обращения за медицинской помощью. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог «Клиники головной боли и вегетативных расстройств имени академика Александра Вейна» Наталья Кадымова.
По словам специалиста, вызвать скорую помощь необходимо, если приступ возник неожиданно и за короткое время достиг максимальной интенсивности либо протекает иначе, чем обычно.
Невролог также отметила, что особую тревогу должны вызывать симптомы, сопровождающие головную боль. Речь идет о слабости в конечностях, асимметрии лица, нарушениях речи, необычной или продолжительной ауре, а также отсутствии эффекта от привычных обезболивающих препаратов. Врач подчеркнула, что подобные признаки могут свидетельствовать не только о мигрени, но и об инсульте, поэтому требуют срочной медицинской оценки.
Кроме того, Кадымова рекомендовала обратиться к специалисту людям, которые испытывают приступы головной боли не реже четырех раз в месяц, а также тем, у кого они сопровождаются рвотой.
Эксперт добавила, что в последние годы появились современные препараты для лечения мигрени, воздействующие непосредственно на механизм развития приступа. По ее словам, после изучения роли кальцитонин-ген-родственного пептида (CGRP) ученые разработали таргетные лекарственные средства, включая моноклональные антитела и гепанты, которые применяются специально для терапии этого заболевания.
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