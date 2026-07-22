Эксперт рассказал, как выбрать качественный мужской костюм

Высокая стоимость ткани сама по себе не гарантирует качественный костюм — решающую роль играют посадка, крой и качество пошива. Об этом в беседе с « Газетой.Ru » рассказал владелец ателье Strogo Александр Ракушин.

По словам специалиста, при выборе брюк необходимо обратить внимание на их посадку. Они должны уверенно держаться на талии без обязательного использования ремня, не сдавливая тело и не образуя зазоров в области пояса. Ткань должна лежать ровно в районе бедер, ягодиц и паха. Расходящиеся карманы и горизонтальные складки указывают на слишком тесную модель, а излишний объем — на неподходящий размер. Кроме того, стрелки должны проходить строго по центру брючин, а длина соответствовать классическим стандартам.

Эксперт также рекомендовал внимательно оценить качество ткани и исполнения изделия. По его словам, хорошая шерсть отличается гладкой поверхностью, равномерной фактурой и естественным блеском без затяжек и дефектов. Если костюм выполнен из ткани в клетку или полоску, рисунок должен совпадать на всех заметных деталях. Ровные строчки, отсутствие торчащих нитей и аккуратно обработанные швы также свидетельствуют о высоком качестве изделия.

Особое внимание Ракушин советует уделить пиджаку. Плечевой шов должен совпадать с естественной линией плеч, иначе вещь будет выглядеть либо слишком большой, либо тесной. Лацканы обязаны плотно прилегать к корпусу, а застегнутый пиджак — сохранять полуприлегающий силуэт без характерных Х-образных складок. Спинка должна оставаться ровной, а длина рукавов — открывать около 1–1,5 сантиметра манжеты сорочки.

Специалист добавил, что окончательно оценить удобство костюма можно только во время примерки. Он посоветовал не ограничиваться осмотром перед зеркалом, а также пройтись, присесть и поднять руки, чтобы убедиться, что одежда не стесняет движений и сохраняет правильную посадку.

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