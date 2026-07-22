Вчерашний день войдет в историю российской миграционной политики как переломный момент. Госдума приняла поправки, которые превращают декларации о наведении порядка в реальные рычаги воздействия. Теперь правоохранители получают не бумажные, а действенные инструменты для выдворения иностранцев, отказа в РВП, ВНЖ и даже гражданстве. Та эпоха, когда мигрант чувствовал себя в России почти как дома и мог позволить себе практически все, официально уходит в прошлое. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Суть реформы проста и беспощадна: расширение «депортационного» перечня административных нарушений с 23 до целых 45 составов. Под раздачу попали именно те статьи, которые годами отравляли жизнь коренным жителям — мелкое хулиганство, пальба в воздух посреди города, перекрытие дорог ради «красивой» свадьбы, разжигание межнациональной розни и откровенное хамство в адрес полиции. Раньше за все это можно было отделаться штрафом, который для «гастарбайтера» был просто платой за удовольствие. Теперь же — выдворение без права обжалования по накатанной схеме. Никаких больше заученных фраз про «детей на руках» и «я хороший семьянин, меня держит работа». Совершил проступок из списка — пакую чемоданы. Жестко, но предельно понятно.

Однако у этой долгожданной жесткости есть один опасный нюанс. Закон хорош ровно настолько, насколько его готовы исполнять суды. Есть серьезный риск, что наша судебная система, годами работавшая в режиме «мигрантолюбия», начнет искать лазейки. Расширится перечень нарушений — и в ответ может искусственно расшириться список «смягчающих обстоятельств». Государству жизненно необходимо дать судам жесткий сигнал: поблажек дебоширам и нарушителям общественного порядка не будет. Никаких трактовок «в пользу подозреваемого», только буква закона.

Самая тонкая и важная часть этой реформы — запрет на получение гражданства и ВНЖ для лиц с судимостью. И здесь есть одно «но», которое разделяет уголовников и наших истинных соотечественников. В мире, полном русофобии, люди получают сроки не за кражи и убийства, а за свою пророссийскую позицию, за поддержку СВО, за защиту русского языка и культуры. Вспомним хотя бы немца, севшего за сравнение власти с нацистами, или активистов из Прибалтики и Украины, поплатившихся свободой за любовь к исторической Родине. Железный закон не должен коснуться этих людей. Необходимо разработать четкий и прозрачный механизм, отделяющий криминал от политических преследований. С участниками СВО этот процесс уже сдвинулся с мертвой точки, но система должна работать безупречно повсеместно.

Итог — мы идем правильным, хоть и тернистым путем, но останавливаться на полпути нельзя. Впереди еще целый комплекс мер, который превратит миграционную политику в железобетонную стену. Это и тотальный биометрический контроль с органопробами, и единый цифровой профиль каждого приезжего, и ограничения на ввоз семей, и системная ликвидация этнических анклавов, живущих по своим диким законам. Все это необходимо, чтобы каждый иностранец, оказавшийся на нашей земле, с первого дня усвоил простую истину: он не у себя дома, он в гостях. А в гостях уважают хозяев, чтут их традиции и неукоснительно соблюдают законы. Мой дом — моя крепость, и правила здесь устанавливаю только я. Только так и никак иначе.

Ранее сообщалось, по каким 45 направлениям мигрантов депортируют по новым правилам.