«Госуслуги» могут превратиться в цифровую экосистему к 2035 году

Правительство России рассматривает долгосрочную стратегию развития портала «Госуслуги», в соответствии с которой к 2035 году сервис может стать единой цифровой платформой, объединяющей государственные услуги, инструменты общения и повседневные онлайн-сервисы. Об этом сообщили « Известиям » два источника, участвующих в подготовке документа.

Одним из обсуждаемых направлений является запуск внутри платформы социальной сети с новостной лентой, возможностью создавать тематические и локальные сообщества, а также взаимодействовать с другими пользователями. Собеседники издания подтвердили, что подобные предложения действительно рассматриваются при разработке стратегии.

Еще одним важным элементом будущей экосистемы могут стать семейные сервисы. В числе обсуждаемых функций — доверенные чаты для родственников, общий календарь, а также возможность оформлять государственные услуги в интересах членов семьи или по их поручению.

Кроме того, разработчики рассматривают интеграцию на портал агрегатора культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Пользователям могут предоставить возможность организовывать собственные события, приглашать участников, получать персональные рекомендации и пользоваться системой поощрений от партнеров платформы.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили, что основным направлением развития «Госуслуг» остается создание универсальной цифровой экосистемы для граждан. Там отметили, что благодаря обязательной верификации пользователей платформа обладает высоким уровнем доверия и безопасности, что открывает дополнительные возможности для взаимодействия граждан, бизнеса и государственных структур.

По информации источников, стратегия рассчитана до 2035 года, однако отдельные нововведения могут начать внедряться уже в ближайшие годы.

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