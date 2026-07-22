Президент США в очередной раз озадачил мировое сообщество серией противоречивых заявлений по поводу урегулирования ближневосточного конфликта, оставив экспертов гадать: какую же цель на самом деле преследует Вашингтон в военной кампании против Ирана? На фоне дипломатической риторики о мире и стабильности цифры, которые приводит в разговоре с Общественной Службой Новостей политический обозреватель Грег Вайнер, рисуют совершенно иную, куда более прагматичную картину происходящего. Чтобы понять суть американской стратегии, достаточно заглянуть в отчеты Пентагона и мировые биржевые сводки — и там обнаруживается поразительный контраст.

По его словам, министр обороны США отчитался о том, что война на Ближнем Востоке обошлась американскому бюджету в 37 млрд долларов. Сумма колоссальная, но она меркнет на фоне того, что Вашингтон заработал за те же месяцы. Если посчитать объемы нефти, которую Соединенные Штаты экспортировали за период с марта по июнь, получается астрономическая цифра — около двух триллионов долларов. Как это связано? Военный конфликт традиционно встряхивает нефтяной рынок, поднимая цены, и создает хаос в логистике: традиционные экспортеры из зоны боевых действий вынуждены снижать поставки, а иногда и вовсе останавливают отгрузку. В этот момент американские производители, находясь в относительной безопасности, наращивают экспорт и занимают освободившиеся ниши, продавая углеводороды по взлетевшим ценам. Итоговая математика выглядит цинично, но доходчиво: 37 млрд расходов против двух триллионов доходов. Каждый доллар, инвестированный в военную машину на Ближнем Востоке, по словам Вайнера, принес США пятидесятикратную прибыль. И здесь, как считает обозреватель, проявляется экономический почерк действующего американского лидера — жесткий, прямолинейный, где военная сила рассматривается не как цель, а как инструмент для достижения финансового доминирования. Важно отметить, что в подсчетах не учтены даже побочные продукты экспансии, например, поставки сжиженного природного газа, которые также активно растут и приносят американским корпорациям дополнительные сверхприбыли.

Эксперт резюмировал, что за ширмой геополитических заявлений о перемирии и стабильности скрывается элементарная, но жесткая экономическая выгода. Конфликт для Вашингтона — это не столько гуманитарная или стратегическая проблема, сколько возможность перекроить энергетическую карту мира в свою пользу. Риторика Трампа может быть противоречивой, но бизнес-логика его администрации пугающе последовательна: война становится прибыльным предприятием, а потери и хаос в регионе — лишь неприятное, но допустимое внешнее последствие для достижения главной цели — удержания мирового энергетического рынка под своим контролем.

Ранее Трамп признал войну источником дохода.