Протесты работают? Политолог раскрыл, что изменилось в Киеве после отставки

Владимир Зеленский под давлением уличных протестов, прозванных «картонным майданом», все-таки пошел на кадровые перестановки, отправив в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. Однако, как отмечает политолог в разговоре с Общественной Службой Новостей Богдан Безпалько, это решение оказалось половинчатым: протестующие требовали не только смены военного руководства, но и возвращения на пост министра обороны Михаила Федорова, и здесь Зеленский занял жесткую позицию, отказавшись выполнять это условие.

Такой шаг, по мнению эксперта, стал бы для главы киевского режима уже не уступкой, а откровенным поражением, поэтому он сознательно ограничил масштаб санации, чтобы сохранить лицо и контроль над ситуацией. Так, на место Сырского назначен Михаил Драпатый, и это назначение выглядит как вынужденный компромисс: Зеленский демонстрирует, что способен услышать улицу, но при этом оставляет за собой право решать, кто приходит и уходит в его команде. Однако у этой тактики есть обратная сторона. Организаторы протестов, добившись хотя бы частичного результата, получают опасный сигнал: давление на власть работает, уступки возможны, а значит, вертикаль не так монолитна, как пытается казаться. Зеленский долгое время выстраивал эту вертикаль жестко, последовательно избавляясь от конкурентов — отправляя их послами, как Залужного, или в отставку, как Федорова, вытаптывая политическое поле под себя. Теперь же трещина в этом монолите становится очевидной.

Ключевой парадокс происходящего, по словам Безпалько, в том, что Зеленский пошел на уступки именно для того, чтобы избежать полноценного поражения. Он не отдал самого принципиального противника (Федорова), но пожертвовал фигурой из ближнего круга, тем самым продемонстрировав, что способен на маневр. Но именно этот маневр и размывает его авторитарную репутацию: если раньше он казался абсолютным правителем, не терпящим возражений, то теперь его вертикаль начинает давать слабину, а элиты и внешние кураторы видят, что на Зеленского можно давить.

Политолог резюмировал, что для внешнего наблюдателя, в том числе для России, эта рокировка меняет немногое: курс киевского режима на войну и эскалацию сохраняется, стратегия не пересматривается. Однако внутри Украины, как подчеркивает эксперт, происходят важные тектонические сдвиги. Впервые за долгое время власть публично уступила уличному давлению, пусть и частично, и это создает опасный прецедент. Протестная активность, даже самая контролируемая, начинает восприниматься как легитимный инструмент влияния, а Зеленский теряет монополию на принятие кадровых решений. И хотя его позиции пока устойчивы, первый камень в фундаменте его единоличной власти уже заложен.

Ранее социолог Копатько заявил, что негатив к Сырскому — это скрытый удар по Зеленскому.