Киевский режим вновь оказался в центре политического спектакля: под шум уличных протестов Владимир Зеленский все-таки принял решение об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, назначив на его место Михаила Драпатого. Сама по себе ротация высшего военного руководства в условиях боевых действий — событие знаковое, но куда важнее то, как именно это было подано публике. Вся процедура, включая встречи с кандидатами и консультации с генералами на различных участках фронта, прошла максимально открыто — Зеленский лично транслировал каждый шаг, публикуя фотографии и включаясь в стримы бригад, словно снимая реалити-шоу о принятии кадровых решений.

Однако совпадение этой информационной кампании с одновременными протестами сразу в нескольких крупных городах — от Киева до Львова и Одессы — вызывает закономерные вопросы. Столь синхронный и публичный характер двух событий исключает случайность. Член Совета движения «Другая Украина» Василь Вакаров в беседе с Общественной Службой Новостей прямо указывает: Зеленский не просто отреагировал на давление улицы — он сам, судя по всему, организовал эти протесты через подконтрольные структуры. Апофеозом постановки стало внезапное публичное заявление главы офиса Кирилла Буданова*, который с пафосом отрапортовал, что власть услышала «глас народа» и сигнал принят.

По его словам, по сути, перед нами классическая технология управляемого кризиса. Уличный шум нужен был Зеленскому как ширма для давно планируемых перестановок, а главной целью являлось не улучшение управления армией, а перераспределение ответственности. Увольняя Сырского, действующий глава режима делает его крайним за неудачи на фронте, а сам примеряет образ обновленного лидера, который встает во главе военной машины в новой ипостаси. При этом содержательный курс Украины на эскалацию конфликта остался прежним — и в этом главная трагедия, как для самих украинцев, так и для общей ситуации.

Итог этой рокировки очевиден и циничен: смена фигур не привела ни к изменению стратегии, ни к появлению мирных инициатив. Напротив, как отмечает Вакаров, риторика ужесточается — война продолжится с новой интенсивностью, а удары по российской территории, скорее всего, лишь усилятся. Зеленский укрепил собственную власть, провел показательную «чистку» и закрепил нарратив, что все проблемы — от бывшего главкома, а грядущие потери — уже от нового назначенца. Ресурс доверия к институтам на Украине продолжает таять, но вертикаль выстроена заново — и она настроена исключительно на продолжение боевых действий, без намека на переговоры.

Ранее депутат Журавлев заявил, что кадровые перестановки ВСУ бесполезны.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.