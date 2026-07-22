Падение рубля: экономист назвал причины укрепления американской валюты

Экономика России подает тревожные сигналы, и курс рубля стал тем маркером, который эти сигналы четко визуализирует. Доктор экономических наук Игорь Николаев в беседе с Pravda.Ru развеял иллюзии о том, что ослабление национальной валюты связано с ручным управлением или волей Центробанка. Напротив, текущие котировки доллара, взлетевшие до 78,55 рубля — максимума за последние три месяца, — это лишь объективная «фотография» реальной ситуации на межбанковском рынке. ЦБ в новой реальности, где привычные биржевые сессии остались в прошлом, выполняет функцию регистратора, фиксируя сложившийся баланс между покупателями и продавцами валюты, а не задает тренд директивно.

По его словам, ключевая причина происходящего кроется не в спекуляциях, а в фундаментальном макроэкономическом торможении. Так, даже высокие цены на углеводороды сейчас не являются панацеей: если общие темпы роста производства падают, удержать валюту от обесценивания невозможно. Это противоестественно — пытаться сохранить крепкий рубль при ослабевающей экономике, и краткосрочные рывки вверх не меняют общую негативную динамику. Внутренние структурные проблемы перевешивают внешнюю конъюнктуру, формируя устойчивый фон для удешевления национальной денежной единицы.

Ситуация накаляется еще и атмосферой неопределенности, которая сложилась вокруг предстоящего заседания Центробанка. Рынок, по мнению Николаева, уже отыграл ожидание паузы в цикле денежно-кредитной политики. Никто не ждет повышения ключевой ставки, но и надежд на ее снижение уже нет. Этот сигнал о заморозке стоимости заимствований означает не просто технический шаг, а полноценную смену долгосрочного тренда. Именно сочетание экономической стагнации и дорогих денег, которые сохранятся надолго, становится главным драйвером давления на рубль. Для бизнеса и населения это выливается в необходимость адаптироваться к новой реальности, где кредиты не станут доступнее, а инвестиционная активность неизбежно столкнется с жесткими ограничениями.

Ранее аналитики предрекли мощный удар по рублю и ценам уже этой зимой.