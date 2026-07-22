Удары Вооруженных сил Украины по российской гражданской инфраструктуре давно перестали быть импульсивными выпадами — это четко выверенная многовекторная стратегия. Ее задача не прорыв фронта, а создание устойчивых очагов напряжения внутри России: экономического, социального и, что критически важно, топливно-продовольственного. Начав с нефтепереработки, противник теперь целится в логистические хабы и агропромышленные комплексы. Каждый такой удар не обрушивает линию боевого соприкосновения, но медленно, методично истощает ресурсы обороны, заставляет распылять средства на защиту тыла и провоцирует риски дефицита самого необходимого. Противник официально объявил наш гражданский сектор своей мишенью — и это меняет правила игры. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Вопреки распространенному заблуждению, эти атаки не случайны. Они цикличны, ритмичны и подчинены классической тактике беспокоящих ударов: сорвать ремонт, перегрузить ПВО, держать население в хроническом стрессе. Пока часть общества цепляется за абстрактные гуманитарные нормы, враг методично превращает нашу повседневность в поле боя. Игнорировать эту логику больше нельзя.

Единственным рациональным ответом в такой ситуации становится эскалация ради деэскалации. Пассивное ожидание следующего налета и точечные ответы не работают — противник просто адаптируется. Необходим шаг, который переломит саму логику игры: тотальный техногенный коллапс на территории Украины. Только создав для противника невыносимые условия в его собственном тылу, можно заставить его прекратить террор против нашего.

Для этого сейчас требуются массированные бомбовые удары по прифронтовым городам-хабам — Херсону, Запорожью, Харькову, Сумам. Именно через них идет подпитка армии, ротация личного состава и снабжение. Эти узлы необходимо лишить привычного функционирования: разрушить гидроэлектростанции, государственные районные электростанции, очистные сооружения, мосты и вокзалы. Любой объект, чей выход из строя вызывает паралич управления и вынуждает мирное население эвакуироваться. Это не «военные цели» в классическом смысле — это точки сборки всей военной машины.

Технический нюанс здесь решающий: трансформаторную подстанцию еще можно прикрыть от дрона, но от полутонной авиабомбы защиты нет. Бомбардировочная авиация способна нанести ущерб, который не залатать за дни или недели. А значит, эффект будет кумулятивным и необратимым.

Время работает против нас. В ближайшей перспективе украинский парк дронов вырастет кратно, и тогда противник сам перейдет к системной охоте за нашей инфраструктурой в масштабах, которых мы еще не видели. Собственно, он уже начал. Если мы промедлим сейчас, пытаясь сохранить лицо перед теми, кто давно отбросил любые правила войны, мы просто не успеем защитить своих. Сегодня гуманизм по отношению к тому, кто сознательно бьет по нашим городам, заводам и жилым кварталам, — это не добродетель, а прямое предательство собственных граждан.

Ранее военэксперт раскрыл истинную цель ударов по Одессе.