Сняла нарушителя на видео — и оказалась должна ему. Юрист раскрыл, почему публикация этих кадров грозит уголовным сроком

В Москве произошел прецедент, заставивший многих дважды задуматься о границах самозащиты в цифровую эпоху. Дорогомиловский районный суд обязал москвичку выплатить 10 тыс. рублей компенсации морального вреда и судебные издержки мужчине, который в общественном транспорте трогал и облизывал ее ноги. Парадокс ситуации в том, что наказание последовало не за сам инцидент, а за реакцию на него: девушка сняла происходящее на видео и выложила ролик в интернет. Суд решил, что таким образом она нарушила права нарушителя, и теперь именно она оказалась ответчицей.

Юрист Дмитрий Кваша разъяснил «Вечерней Москве» юридическую подоплеку этого решения. Оказывается, сама по себе съемка нарушителя порядка законом не запрещена — вы имеете полное право зафиксировать происходящее на камеру. Однако ключевой момент наступает в момент публикации. Как только вы делаете эти кадры достоянием общественности без согласия человека на них, вы автоматически попадаете под статью о нарушении неприкосновенности частной жизни. И здесь санкции уже серьезные: от крупного штрафа до 200 тыс. рублей и вплоть до двух лет лишения свободы. То есть, по сути, фиксация — это инструмент для суда, а не для соцсетей.

Он пояснил, почему же законодательство так жестко защищает правонарушителей в этом случае. Так, любые фото и видео, особенно снятые в эмоциональной и неоднозначной обстановке, могут быть восприняты зрителями искаженно. В интернете мгновенно разгорается волна общественного осуждения, начинается травля, которая часто несоразмерна реальной вине человека. А если у объекта травли эмоциональная психика нестабильна, давление извне может толкнуть его на самые трагические шаги. Закон в данном случае пытается предотвратить самосуд и общественное порицание, которое может вылиться в реальную катастрофу для человека.

По мнению юриста, фиксация нарушения должна использоваться исключительно как доказательство в официальных разбирательствах, а не как оружие публичного позора. Внешнее давление, даже если вы считаете себя абсолютно правым, — это вторжение в частную жизнь, за которое придется отвечать по всей строгости закона. Суд встал на сторону того самого пассажира, и этот случай четко обозначил границу: между правом на защиту и правом на публичное обвинение есть тонкая грань, и пересекать ее чревато серьезными последствиями для самого инициатора съемки.

Ранее он предупредил, что без согласия соседей посадка дерева во дворе грозит крупным штрафом.