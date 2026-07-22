Международный союз конькобежцев (ISU) наконец-то сделал шаг навстречу, допустив российских фигуристов до участия в соревнованиях под своей эгидой, и это событие, по мнению экспертов, стало настоящим прорывом после долгих лет изоляции. Однако, как отмечает в беседе с Общественной Службой Новостей первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, возвращение получилось половинчатым — спортсменов пустили на арену, но лишили главного, ради чего они выходят на лед: возможности слышать родной гимн и видеть родной флаг.

По ее словам, в этом заключается тонкая, но крайне болезненная психологическая подоплека: организаторы будто проверяют российских атлетов на прочность, пытаясь лишить их того патриотического заряда, который часто становится решающим на пьедестале.

Парламентарий добавила, что для любого спортсмена минуты после триумфа — это кульминация всего пути, и услышать победоносный гимн в этот момент значит ощутить полноту победы. Сегодня фигуристов сознательно лишают этой награды, нанося удар не по технике исполнения, а по боевому духу и чувству принадлежности к великой спортивной державе. Но Журова, сама прекрасно знающая цену олимпийских медалей, не видит в этом фатальной преграды. Она напоминает, что российский спорт уже проходил через унизительные периоды вынужденного «безымянного» триумфа, когда вместо национального гимна звучала безликая классика, — и этот опыт, хоть и неприятный, не сломил волю наших атлетов.

По ее мнению, российские спортсмены уже доказывали свою неотъемлемость от мирового спорта в художественной гимнастике и плавании, где цензурные ограничения в итоге были сняты. По логике Журовой, сегодняшнее решение ISU — лишь первый шаг на долгом пути к полному восстановлению. Организаторы международных турниров, проведя несколько сезонов без зрелищности высшего уровня и потеряв в рейтингах, наконец осознали простую истину: соревнования без россиян теряют половину интриги и накала. Дело — за временем и терпением, ведь «мы ждали четыре с лишним года и дождались», а значит, рано или поздно наши фигуристы вновь будут стоять на подиуме не просто как сильные атлеты, а как полноценные представители своей страны с флагом и гимном.

Ранее она назвала главную задачу российских атлетов после допуска МОК.