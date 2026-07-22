Бактерии вместо химии: россиянам рассказали, как орехи превратили в йогурт

Растительное молоко давно перестало быть нишевым продуктом для аллергиков и веганов — сегодня это многомиллиардный рынок, который вступает в новую эру. Ученые совершили технологический прорыв, научившись ферментировать ореховые напитки с помощью живых бактерий, превращая их в полноценный функциональный продукт, способный конкурировать с классическими йогуртами. Как пояснила диетолог Нурия Дианова в разговоре с Общественной Службой Новостей , суть революции заключается не просто в замене животного белка на растительный, а в создании биологически активной системы, где ореховая база и пробиотики работают в синергии, открывая доступ к полезным веществам, которые раньше оставались заблокированными.

По ее словам, сама по себе ореховая основа уже выигрывает у коровьего молока по ряду параметров: отсутствие лактозы и холестерина, наличие полезных жиров, а также безопасность для людей с аллергией на бета-лактоглобулин. Однако стандартные растительные напитки всегда проигрывали цельному ореху и животному молоку в количестве белка и усвояемости минералов. Этот недостаток и призвана исправить ферментация. Бактерии в этом процессе выступают в роли молекулярных «ключей»: они разрушают фитиновую кислоту — природный барьер, который мешает организму усваивать железо, цинк и кальций. После ферментации эти микроэлементы становятся полностью биодоступными, превращая обычный напиток в настоящий питательный коктейль.

Нутрициолог добавила, что самое интересное происходит на уровне биохимии. В грецком орехе и фисташках бактерии синтезируют короткие белковые цепочки — биоактивные пептиды, которые в лабораторных тестах показали способность мягко снижать давление и регулировать уровень глюкозы в крови. Кокос, в свою очередь, отдает природные загустители-антиоксиданты, позволяя отказаться от крахмала и химических стабилизаторов. Одновременно пробиотики высвобождают скрытые антиоксиданты, и общая способность напитка нейтрализовать свободные радикалы взлетает до 80%, как у лесного ореха. Причем этот эффект сохраняется даже после прохождения через агрессивную среду желудка, а концентрация живых культур достигает до девяти миллиардов единиц на миллилитр — уровня, сопоставимого с дорогими аптечными препаратами.

По ее мнению, для обычного покупателя, однако, главным аргументом часто становится не польза, а вкус. Сырые растительные напитки нередко имеют землистый или прогорклый привкус из-за нестабильности масел. Здесь пробиотики решают и эту задачу: в процессе ферментации они синтезируют молочную кислоту и летучие эфиры, придавая продукту густую йогуртовую текстуру и приятную кислинку. Но работать с разными орехами — задача нетривиальная. Миндаль и фисташка оказались идеальной средой для бактерий, а вот кокос капризничает и норовит расслоиться на воду и масло, требуя дополнительных стабилизаторов. Грецкий орех быстро окисляется и горчит, а лесной занимает промежуточную позицию, требуя ювелирной настройки кислотности для сохранения нежной текстуры.

Диетолог резюмировала, что ферментированные ореховые напитки — это не прямой аналог молока, и по содержанию белка и кальция они по-прежнему уступают животному прототипу. Однако их нельзя считать и просто заменителем. Это самостоятельный суперфуд, объединяющий в себе пользу пробиотиков, мощную антиоксидантную защиту и здоровые жиры. В ближайшем будущем такие продукты могут стать доступным инструментом для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и поддержки кишечной микробиоты. Для рядового потребителя это означает появление в магазинах не просто «растишки», а высокотехнологичной функциональной еды — симбиоза природы и микробиологии, которая работает на сохранение здоровья без компромиссов во вкусе.

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