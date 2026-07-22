Владимир Зеленский не стал дотягивать до 24 июля и досрочно исполнил главное требование протестующих, отправив в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. Формально это выглядит как уступка уличному давлению, однако при ближайшем рассмотрении картина оказывается диаметрально противоположной. Если бы мы имели дело с классическим сценарием цветной революции, где толпа диктует условия законной власти, то такая поспешная капитуляция действительно стала бы сигналом слабости и спровоцировала бы протестующих на выдвижение новых, более жестких требований вплоть до смены всего режима. Но в данном случае, как подчеркивает в беседе с Общественной Службой Новостей политолог Александр Дудчак, все происходит в замкнутом круге своих, где и власть, и организаторы акций действуют по одним лекалам.

По его словам, ключевой нюанс заключается в том, что уличный протест на Украине давно перестал быть стихийным выражением народной воли — это отработанная социальная технология, которую Зеленский прекрасно читает. Он отлично осознает, кто реально стоит за этими митингами в Киеве, Львове и Одессе, а потому говорить о том, что он дрогнул под напором возмущенных масс, было бы наивно. Скорее, мы наблюдаем управляемый процесс, где протестные акции играют роль декорации, а сама отставка Сырского — это не вынужденная мера, а заранее спланированный шаг, который позволяет действующему главе режима сохранить лицо и контроль над ситуацией.

Эксперт подчеркнул, что Зеленский, по сути, просто бросил толпе кость, показав, что он «услышал» народ, но при этом оставил все рычаги реальной власти в своих руках. Перестановка в военном руководстве не несет никакой угрозы его положению, поскольку замену Сырскому найти нетрудно — кадровый резерв на Украине, по выражению эксперта, позволяет выбирать из достаточного количества «мерзавцев». Важно другое: такая демонстрация мнимой уступчивости не ослабляет, а наоборот, укрепляет вертикаль, потому что протестующие добились лишь того, что им было позволено добиться, и их аппетиты не получат развития.

По его мнению, в итоге мы видим не поражение киевского режима, а его адаптацию. Сырский стал козлом отпущения, на которого списали все фронтовые неудачи, а Зеленский вышел из этой истории обновленным лидером, готовым продолжать свой курс. Более того, как отмечает Дудчак, угрозы для действующей власти не было и нет — если бы толпа действительно хотела ее сменить, она бы не остановилась на одном уволенном генерале. А раз остановилась, значит, все идет по отработанному сценарию, где шум на улицах нужен лишь для прикрытия давно назревших кадровых рокировок, а война с Россией будет продолжаться с прежней интенсивностью.

Ранее политолог Вакаров заявил, что протесты против Сырского были срежиссированы Киевом.