Недельные протесты на Украине, которые уже окрестили «картонным Майданом», таки принесли плоды — Владимир Зеленский выполнил одно из двух ключевых требований улицы, отправив в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. Однако социолог Евгений Копатько в интервью Общественной Службе Новостей призывает не преувеличивать силу народного гнева: в Киеве уже проходили подобные акции, например, когда пытались закрыть Национальное антикоррупционное бюро, и они всегда были лишь ширмой для кулуарных разборок.

Он уточнил, что, скорее всего, мы наблюдаем не борьбу общества с властью, а демонстрацию глубоких противоречий внутри самой украинской элиты, а также между ней и внешними кураторами, которые продолжают модерировать политические процессы в стране.

По словам эксперта, Александр Сырский действительно вызывал устойчивый негатив в обществе, но причины этой непопулярности лежат не столько в его личности, сколько в той системе, которую он олицетворял. На фоне неудач на фронте, изнурительной мобилизации и тяжелых потерь фигура главкома стала удобной мишенью для накопившейся усталости. Однако социологические опросы показывают, что и сам Владимир Зеленский давно не является лидером общественных симпатий. Негатив к Сырскому, которому приписывают провальные штурмы и тактические ошибки, — это производная от общего разочарования в киевском режиме, ведь экс-главком входил в ближний круг президента и разделяет ответственность за все решения верховного главнокомандующего.

Самое интересное в этой кадровой рокировке — роль внешних игроков. США, формально передав бразды правления украинским делами европейцам, тем не менее сохраняют здесь свои интересы. По мнению Копатько, через такие управляемые протестные акции внешние акторы фактически репетируют смену моделей управления подконтрольной территорией. Происходит не просто замена одного генерала на другого, а зондаж почвы: как поведет себя система при смене ключевых фигур и можно ли уже сейчас готовить полноценную замену Зеленскому на случай, если он окончательно перестанет устраивать западных партнеров.

Итог этих событий лежит далеко за пределами фронтовых успехов или неудач. Увольнение Сырского — это не победа протестующих и не слабость президента, а индикатор того, что Киев все больше теряет самостоятельность в кадровых вопросах. Копатько подчеркивает: реинкарнация Зеленского во власть в случае проведения выборов маловероятна, и нынешние протесты — лишь первый сигнал о начале процесса поиска новой фигуры, которая сможет устроить и внешних кураторов, и внутреннюю элиту, пока населению будут транслировать иллюзию борьбы с «неэффективными» генералами.

Ранее политолог Дудчак заявил, что отставка главкома ВСУ оказалась управляемым спектаклем.