В России производят разработанный с учетом пожеланий участников СВО дрон «Гастелло»

В России начинается производство дрона-камикадзе «Гастелло», спроектированного с учетом пожеланий бойцов-участников СВО. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на инженера-разработчика беспилотника.

Инженер рассказал изданию, что новый дрон создан с учетом комментариев участников спецоперации, ранее пилотировавших БПЛА.

Операторы смогут использовать «Гастелло» даже ночью. Он на 30% состоит из российских комплектующих, а корпус БПЛА полностью был произведен в РФ.

Инженер также сообщил, что в ближайшее время дрон будет почти полностью выполнен из отечественных материалов. Количество российских деталей в дроне увеличится до 95%.

Известно, что новый БПЛА собирается на новой конвейерной линии, и ожидается, что с ее помощью можно будет производить по 5000 «Гастелло» ежемесячно.

Недавно отечественные разработчики создали микробеспилотник, который весит менее 40 грамм. Он создан для ударов по живой силе противника и способен пролетать в укрытия для поражения вражеских бойцов даже там, где не достают снайперы.