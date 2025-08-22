Зеленский ответил Трампу: готов к двусторонним переговорам с Путиным

Владимир Зеленский заявил о готовности поддержать двусторонний формат переговоров с Владимиром Путиным и обсудить дату и место потенциальной встречи. Об этом сообщает «РБК».

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к обсуждению деталей возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Украинский лидер подтвердил поддержку двустороннего формата переговоров с последующим переходом к трехстороннему диалогу с участием США.

Глава украинского государства подчеркнул, что конкретные детали встречи остаются открытым вопросом, требующим обсуждения. По его словам, на текущий момент вопрос даты и места проведения потенциальных переговоров остается основным предметом для диалога.

