По словам политолога Ивана Мезюхо, украинский лидер Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли в мае, ищет выход из ситуации с собственным запретом вести переговоры с Москвой, с целью разрешения украинского конфликта, и на данный момент единственным способом урегулировать кризис является принятие мирного предложения президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщают «Известия».

Он подчеркнул, что, по сути, Зеленский ищет выход из того тупика, в который сам лично себя загнал. А теперь ищет поиски путей для начала переговоров, потому как украинские вооруженные формирования ежедневно несут все большие потери, инициатива на поле боя на стороне сегодня находится на стороне Вооруженных Сил РФ.

По мнению эксперта, на фоне успехов российской армии в ходе боевых действий переговорные позиции Киева ухудшаются с каждым днем, и теперь украинскому лидеру следует осторожнее проводить параллели между переговорами с Москвой и Черноморской зерновой сделкой 2022 год, поскольку на данный момент согласие России на подобное соглашение маловероятно.

Он добавил, что если Зеленский действительно надеется заключить с Москвой мирное соглашение, аналогичное зерновой сделке, то ему следует избавиться от иллюзий и принять мирную инициативу российского лидера Владимира Путина, так как на сегодняшний день достичь дипломатического урегулирования и прекращения боевых действий можно только этим путем.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина может вступить в переговоры с Россией при помощи стран-посредников и заключить соглашение наподобие черноморской зерновой сделки 2022 года.