В России создадут платежные системы, независящие от Запада

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что в России в скором времени могут появиться платежные системы, независящие от Запада.

Об этом Биричевский сообщил в интервью РИА Новости. По его словам, только благодаря созданию своей собственной системы Россия сможет обеспечить бесперебойность глобальных экономических связей и иметь дополнительные возможности для расчетов физических лиц.

«Одновременно развиваем сотрудничество с дружественными странами в сфере платежных систем. Подчеркну, что на данном этапе взаимодействуем с партнерами по линии национальных финансовых регуляторов. Считаем безальтернативным создание независимой от Запада финархитектуры, частью которой будут и новые платежные карточные системы», – сказал Биричевский.

После начала специальной военной операции на Украине страны Запада начали беспрецедентное санкционное давление на Россию. Некоторые финансовые учреждения и банки попали под санкции Европейского союза и США. Также Запада отключил российские банки от системы SWIFT, которая позволяла переводить средства между странами.

С марта 2022 года международные системы оплаты платежей Visa и Mastercard перестали работать на территории России. На данный момент по всей РФ работает отечественная платежная система «Мир».

Карты «Мир» принимают в Абхазии, Белоруссии, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, а также на Кубе.